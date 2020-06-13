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    İngiltere'de polisten eylemcilere orantısız şiddet

    Londra'da çıkan olaylarda polislerin eylemcilere acımasız bir şekilde saldırdığı anlar objektiflere yansıdı.
    • REUTERS
    • 13.06.2020 - 20:01
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    İngiltere'de polisten eylemcilere orantısız şiddet

    Amerika'da George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemler Avrupa'da da sıçradı.

    Olayların Avrupa'daki merkez noktası ise İngiltere.

    ŞİDDETİN FOTOĞRAFLARI

     

    Başkent Londra'da sokakları savaş alanına çeviren eylemciler, heykelleri koruyan polislerle karşı karşıya geldi.

    Bu sırada yakaladığı eylemcileri gözaltına alan İngiliz polisi, şiddet kullanmaktan da kaçınmadı.

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