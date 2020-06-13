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- İngiltere'de polisten eylemcilere orantısız şiddet
İngiltere'de polisten eylemcilere orantısız şiddet
Londra'da çıkan olaylarda polislerin eylemcilere acımasız bir şekilde saldırdığı anlar objektiflere yansıdı.
- REUTERS
- 13.06.2020 - 20:01
Amerika'da George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemler Avrupa'da da sıçradı.
Olayların Avrupa'daki merkez noktası ise İngiltere.
ŞİDDETİN FOTOĞRAFLARI
Başkent Londra'da sokakları savaş alanına çeviren eylemciler, heykelleri koruyan polislerle karşı karşıya geldi.
Bu sırada yakaladığı eylemcileri gözaltına alan İngiliz polisi, şiddet kullanmaktan da kaçınmadı.