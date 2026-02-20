Kral Charles'ın ünvanı alınan kardeşi Andrew'a bakın! Epstein ilişkisi...

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un, kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Kral Charles'in kardeşinin böyle bir konu ile gündeme gelmedi merakı daha da arttırdı.

Kraliyet Ailesi'nde Epstein iddiaları, eski Prens Andrew hakkında detayları gündeme getirdi.

PRENS ANDREW KİMDİR

Prens Andrew, 19 Şubat 1960’ta Elizabeth II ve Prince Philip’in üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğduğunda Britanya taht sıralamasında ikinciydi.

Eğitimini Gordonstoun’da tamamladıktan sonra Kraliyet Donanması’na katıldı.

Andrew, 1979’da Britanya Kraliyet Donanması’nda görev almaya başladı ve helikopter pilotu olarak eğitim gördü.

1982’deki Falklands War sırasında aktif görev yaptı. Bu dönemde uçuş görevleri üstlenmesi, kamuoyunda bir süre takdir toplamasını sağladı. 2001 yılında aktif askerî görevini tamamladı.

1986 yılında Sarah Ferguson ile evlendi. Çift 1996’da boşandı ancak ilişkilerini dostane biçimde sürdürdü. Bu evlilikten iki kızları oldu: Princess Beatrice ve Princess Eugenie.

Andrew uzun yıllar Birleşik Krallık’ı temsilen ticaret elçisi olarak görev yaptı.

Prens Andrew’un kamuoyundaki imajı, Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi nedeniyle ciddi şekilde zedelendi.

EPSTEIN İDDİALARI

ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'ün New York ve Londra'da kendisini taciz ettiğini öne sürerek geçen sene New York'ta dava açmıştı.

Amerikan vatandaşı Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını, prensin, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Dava dosyasında, şu anda 39 yaşında olan Giuffre'nin maruz kaldığı bu aşırı ve çirkin davranış nedeniyle halen "ciddi duygusal ve psikolojik zarar" görmeye devam ettiği belirtilmişti.

Yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alındı.