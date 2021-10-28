İngiltere'de şiddetli yağış sele yol açtı

Yağışların ardından Cumbria'da yollar su altında kaldı. Yetkililer, bölge halkını dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde yağış etkisini gösterdi.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Su seviyesinin yükseldiği nehirler taştı, yollar su altında kaldı.

SEL UYARISI VERİLDİ

Meteoroloji ofisi, bugün erken saatlerde bölgede bulunan Keswick kamp alanı, Ehen ve Cocker Nehri de dahil olmak üzere bölgede 9 farklı noktada sel uyarısı verdi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ VE ULAŞIMDA AKSAMA



Bölgede elektrik kesintilerinin ve ulaşımda aksamaların olabileceğine yönelik uyarı yapıldı.

Açıklamada, "24 saatlik bir süre içinde bir aylık yağışın görülebileceği" ifade edildi.

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"ARAÇ KULLANMAYIN" ÇAĞRISI

Bölgedeki bazı yerleşim yerleri selden etkilenirken, karayolu ve demiryolu ulaşımının kesintiye uğradığı aktarıldı.

Cumbria İtfaiye ve Kurtarma Servisi, halkın araç kullanmamasına yönelik uyarıda bulundu.

Yağışların cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.