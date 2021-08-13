İngiltere'de silahlı saldırı

İngiltere'nin Plymouth kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü açıklandı.

Plymouth kentinin Keyham bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

TERÖRLE BAĞLANTISI OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Saldırının terörle bağlantısı olmadığı belirtilirken, olay yerine ekip ve ambulansların gönderildiği aktarıldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Polis ekiplerinin yaptığı açıklamada, iki kadın ve üç erkeğin olay yerinde, bir kadının ise kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

"HERKESİ SAKİN OLMAYA ÇAĞIRIYORUM"

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Plymouth'da yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Patel, "Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmelerine izin vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, polis ekipleri, halkı spekülasyon yapmamaya ve olay yerinin resimlerini sosyal medyada paylaşmamaya çağırdı.