İngiltere’de son 24 saatte 2 bin 596 yeni vaka

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 596 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 383 bin 732’ye yükseldi.

İngiltere’de vaka ve can kayıplarındaki düşüş eğilimi devam ediyor.

34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 225’e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 2 bin 596 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 383 bin 732’ye yükseldi.

9 MİLYONA YAKIN KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 41 milyon 505 bin 768 doz Covid-19 aşısı uygulandığı, 8 milyon 931 bin 547 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

