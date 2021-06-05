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    İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 765 vaka

    İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 765 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 511 bin 669'a ulaştı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 18:47
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    İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 765 vaka

    İngiltere’de koronavirüse bağlı günlük vaka sayısı artış göstermeye devam ediyor.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİN 765

    İngiltere Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 765 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 511 bin 669’a ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 13 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 836’ya yükseldiği aktarıldı.

    27 MİLYON KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANDI

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüse ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 40 milyon 124 bin 229 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 27 milyon 160 bin 635 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

    25 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLER AŞILANACAK

    İngiltere’de önümüzdeki haftadan itibaren 25 yaş ve üzerindeki kişilere koronavirüs aşısının sunulmaya başlanacağı bildirildi.

    MUTASYONA KARŞI AŞILAMALAR HIZLANDI

    İngiliz medyasına yansıyan haberlerde, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmaya başlaması ile hükümetin koronavirüs mutasyonlarının önüne geçebilmek için aşılama programını hızlandırdığı belirtildi.

    Ayrıca İngiltere’de 40 yaş ve üzerindeki kişilerin ikinci dozlarını almaya başladıkları kaydedildi. Bu aydan itibaren aşının ikinci dozunun birinci dozdan sonra 12 hafta yerine 8 hafta sonra uygulanacağı ifade edildi.

    Öte yandan hükümetin koronavirüs aşılama programının hedefi olarak tüm yetişkinleri Temmuz sonuna kadar aşılaması bekleniyor.

    İngiltere de son 24 saatte 5 bin 765 vaka #1

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