İngiltere'de tedarik zinciri krizi

Marketlerde yaşanan sorunlar, gün yüzüne çıkmaya başladı. İngiliz halkının istediği zaman istediği ürünü aldığı dönemin geride kaldığı belirtildi.

İngiltere'nin tedarik zincirinde sorunlar ortaya çıkmaya başladı.

Sosyal medyada paylaşılan ülkedeki marketlerin boş raf görüntülerinin ardından Yiyecek ve İçecek Federasyonu Başkanı Ian Wright, süpermarketten alışveriş yapanların istediklerini herhangi bir zamanda almayı umdukları günleri sona erdiğini söyledi.

"KALICI KITLIKLAR GÖRECEĞİZ"

Ülkede tedarik zinciri krizi yaşandığını ve durumun daha da kötüleşeceğini belirten Wright, "Artık kalıcı kıtlıklar göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Daily Mail'in haberine göre, karamsar mesajlar veren Wright, "Durum daha da kötüleşecek ve sonrasında daha iyi olmayacak." ifadesini kullandı.

"SİSTEM ARTIK ÇALIŞMIYOR"

Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde İngiltere'de halk marketlere hücum etmiş, rafların birçok kez boş kaldığı şeklindeki görüntüler göze çarpmıştı.

İş gücü kıtlığına işaret eden Wright, süpermarketleri ve restoranları ayakta tutan sistemin artık çalışmadığını kaydetti.