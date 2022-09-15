İngiltere'de tedaviler, Kraliçe Elizabeth nedeniyle ertelendi

Kanser tedavisi gören bir İngiliz, erteleme kararından sonra tepkisini dile getirdi.

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, uzun bir yolculuktan sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya götürüldü.

Kraliçe Elizabeth için 19 Eylül Pazartesi günü cenaze töreni düzenlenecek.

Törenin yapılacağı gün resmi tatil ilan edilince İngiltere'de bazı hastalar, tedavilerinin bu yüzden ertelenmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.

Kraliçe'nin cenazesinin yapılacağı gün tedaviler için erteleme kararı

Bu durumdan etkilenenlerden biri de kanser tedavisi gören Joan oldu.

Dördüncü evre meme kanseri tedavisi tören Joan, Sky televizyonuna yaptığı açıklamada, "İşlerin kontrolden çıkması ve zaman ölçeğinizin olmaması çok ürkütücü." ifadesini kullandı.

İngiltere'de hastalar, tedavilerinin Kraliçe Elizabeth'in töreni nedeniyle ertelenmesine tepkili ViDEO

Kanser tedavisi gören hasta tepkili

Joan, "Aldığım tedavide herhangi bir gecikme, vücudumda her şeyin meydana gelebileceği anlamına geliyor. Bilmiyorum!" diye ekledi.

Haberde de İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerinde biriken iş yüküne dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Kemiklerine kadar yayıldı"

"Joan, 4'üncü evre meme kanserine yakalandı. Kemiklerine kadar yayıldı. Resmi tatillerde NHS hizmetlerinin azalması nedeniyle ihtiyaç duyduğu testler ertelendi.

"7 milyon kişiyle tüm zamanların en yüksek seviyesinde"



Kanser tedavisine başlamak için 2 aydan fazla bekleyenlerin sayısı, David Cameron'ın 12 yıl önce göreve geldiği zamana göre 3 kat daha fazla.

Sevk sonrası tüm tedavilerde toplam bekleme, yaklaşık 7 milyon kişiyle tüm zamanların en yüksek seviyesinde."