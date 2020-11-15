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    İngiltere'de Tom Moore kılığına giren çocuk, 10 bin sterlinden fazla bağış topladı

    Koronavirüs salgınında bağış toplanmasına öncülük eden Yüzbaşı Tom Moore, bir çocuk için ilham kaynağı oldu.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 09:09
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 09:44
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    İngiltere'de Tom Moore kılığına giren çocuk, 10 bin sterlinden fazla bağış topladı

    İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan 6 yaşındaki Teddy James Thomas, Yüzbaşı Sir Tom Moore'un bağış kampanyasından etkilendi.

    Moore'un kılığına giren Thomas, bahçesinde 100 tur yürüyerek açlıkla mücadelede kullanılmak üzere 10 bin sterlinden fazla para topladı.

    TOM MOORE KILIĞINA GİRDİ

    Thomas'ın babası İngiliz dizisi Emmerdale oyuncusu Adam Thomas’ın, konuyla ilgili olarak "Okulda Dünya Tarihi Günü’ydü, Teddy’ye kim olarak gitmek istediğini sorduk, Sir Tom Moore cevabını aldık. Teddy bahçede 100 tur atarken onu izledik. Teddy, insanlara yardım etmek için kendisinin de bir şeyler yapmak istediğini söyledi." ifadelerini kullandığı belirtildi.

    10 BİN STERLİNDEN FAZLA TOPLADI

    Teddy’nin an itibariyle, evsiz insanların ve okullarda çocukların beslenmesine yardımcı olmak için babası Adam tarafından kurulan bir hayır kurumu olan ‘The Spinn Foundation’ için 10 bin sterlinden fazla para topladığı ifade edildi.

    İngiltere de Tom Moore kılığına giren çocuk, 10 bin sterlinden fazla bağış topladı #1

    YÜZBAŞI SIR TOM MOORE KİMDİR

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, salgında ön cephedeki Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için başlattığı yardım kampanyasında 33 milyon pound (yaklaşık 285 milyon TL) toplanmasına öncülük etti.

    ŞÖVALYE İLAN EDİLDİ

    100 yaşında olan Moore, Windsor Kalesi önünde Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.

    Kraliçe Elizabeth, babasının kılıcı ile Yüzbaşı Tom’u şövalye ilan ederek, çabalarından dolayı Moore'a teşekkür etti.

    İngiltere de Tom Moore kılığına giren çocuk, 10 bin sterlinden fazla bağış topladı #2

    İngiltere de Tom Moore kılığına giren çocuk, 10 bin sterlinden fazla bağış topladı #3

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