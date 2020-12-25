İngiltere'de üçüncü kez kapanma seçeneği masada

Başbakan Boris Johnson, salgınla mücadelede katı uygulamalar gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgınıyla mücadelenin 2021 yılında da zor olmaya devam edeceğini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Başbakan Johnson, ülkedeki yeni koronavirüs türünün "yeni baskılara" yol açtığını belirtti.

KATI KISITLAMA VURGUSU

Yeniden ulusal karantina seçeneğini dışlamayan Johnson, "Bu zorlu dönemi çok sıkı kısıtlamalarla atlatmamız gerektiğine inanıyoruz. Her ne kadar üzülsem de virüsü, ocak ayında kontrolden çıkmasını önlemek için şimdi yakalamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"ZOR OLMAYA DEVAM EDECEK"

İngiliz başbakan, daha önce 2021 yılı için iyimser olduğunu ancak "İnsanlara bunun zor olmaya devam edeceğini söylemeliyim, özellikle de varyantın yayılma hızı nedeniyle." ifadesini kullandı. Boris Johnson ayrıca aşılamanın başlaması nedeniyle umutlandığını dile getirdi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

İngiltere'de şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 2 milyon 188 bin 587 vaka ve 69 bin 625 ölüm yaşandı.

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