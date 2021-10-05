İngiltere'de yakıt krizi devam ediyor

Askerlerin devreye alınmasıyla krize belirli ölçüde yanıt verilirken, ülkenin güneydoğusundaki benzin istasyonlarının yüzde 20'sine yakıt henüz sağlanabilmiş değil.

İngiltere'de, ağır vasıta sürücü eksikliğinin yaşanması nedeniyle yakıt tedarikinde sorunlar ortaya çıktı.

Dün yarısı şoför olan yaklaşık 200 İngiliz asker tedarik için kolları sıvadı.

YAKIT SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ

Geçen haftanın başından beri beklemede olan birlikler, başkent Londra'ya ve ülkenin güneydoğusuna odaklandı.

Ülkedeki Petrol Perakendecileri Derneği (PRA), ordunun konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılarken, tedarik sıkıntısı tam olarak çözülebilmiş değil.

ORDUNUN MÜDAHALESİNE RAĞMEN...

ITV kanalının haberine göre, Londra ve güneydoğu kesimler, yakıt kıtlığı yaşamaya devam ediyor.

Söz konusu bölgelerdeki benzin istasyonlarının yaklaşık beşte birinin, ordunun müdahalesine rağmen hala yakıtsız olduğu kaydedildi.

İngiltere'de akaryakıt tedarik krizi devam ediyor ViDEO

"DURUM İYİLEŞİYOR"

Maliye Bakanı Rishi Sunak, "Durum kesinlikle iyileşiyor. Benzin istasyonlarında alınandan daha fazla yakıt teslim edildi." dedi.

İngiliz hükümetinden bir sözcü "Yakıt stoklarını artırmaya yardımcı olmak için sektörle yakın bir şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.