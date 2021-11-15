İngiltere'de yaşanan patlamadan sonra 3 kişi gözaltına alındı

Liverpool kentinde meydana gelen patlamanın ardından harekete geçen polis ekipleri, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşanan patlama olayında yeni gelişmeler yaşandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kuzey Batı Terörle Mücadele Polisi, Liverpool Woman's Hospital önündeki bir araçta meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu belirtilen 21, 26 ve 29 yaşlarındaki 3 erkeğin, Terörizm Yasası uyarınca gözaltına alındığını bildirdi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİMİŞTİ

Patlamanın meydana geldiği aracın taksi olduğu ve araçta bulunan yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan erkek sürücünün ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Sürücünü durumunun stabil olduğu belirtildi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde yerel saatle 10.59'da Liverpool Woman's Hospital önündeki bir araçta patlama meydana gelmişti.

TERÖR OLAYI OLARAK İLAN EDİLMEMİŞTİ

Merseyside Polisinden bir sözcü de olayın halihazırda "bir terör olayı olarak ilan edilmediğini" ancak terörle mücadele dedektiflerinin soruşturma yürüttüğünü ifade etmişti.

Olaya ilişkin görüntülerde otomobilin yandığı ve dumanların binayı kapladığı görülmüştü.