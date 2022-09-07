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    İngiltere'de yeni kabine belirlendi

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, hükümetteki yeni kabinenin bakanlarını atadı.
    • 07.09.2022 - 02:53
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    İngiltere'de yeni kabine belirlendi

    Liz Truss, İngiltere'nin 56'ncı başbakanı ve yine ülkenin üçüncü kadın başbakanı olarak kayıtlara geçti.

    Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir önceki hükümette de görev yapan Savunma Bakanı Ben Wallace, İskoçya Bakanı Alister Jack, Galler Bakanı Robert Buckland ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma'nın görevinde kalacağı belirtildi.

    Kabinedeki diğer isimler ve görevleri şu şekilde:

    Therese Coffrey Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı; Kwasi Kwarteng Maliye Bakanı; Wendy Morton Hazine Müşteşarı; James Clevery Dışişleri Bakanı; Suella Braverman İçişleri Bakanı; Brandon Lewis Adalet Bakanı; Penny Mordaunt Avam Kamarası lideri; Lord True CBE Lordlar Kamarası lideri ; Chris Heaton-Harris Kuzey İrlanda Bakanı; Michelle Donelan Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı; Anne-Marie Trevelyan Ulaştırma Bakanı; Ranil Jayawardena Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanı; Kit Malthouse Eğitim Bakanı; Chloe Smith Çalışma ve Emeklilik Bakanı; Kemi Badenoch Uluslararası Ticaret Bakanı; Simon Clarke İskan Bakanı; Michael Ellis İngiltere Başsavcısı; Jacob Rees-Mogg İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı.

    İngiltere de yeni kabine belirlendi #1

    Liz Truss, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

    AA'nın haberine göre Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

    Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylama sonucu 5 Eylül'de açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.

    Böylece, parti içindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.

    İngiltere de yeni kabine belirlendi #2


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