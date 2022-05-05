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    İngiltere'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı

    Başbakan Johnson, 4 bin 350 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanmaya köpeğiyle gitti. Sonuçlar, cuma ve cumartesi günlerinde belli olacak.
    • 05.05.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 11:17
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    İngiltere'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı

    İngiltere'de 4 yıllığına yeni belediye meclis üyeleri belirlenecek.

    Bu kapsamda düzenlenen yerel seçimlerde İngiltere, Galler ve İskoçya'da seçmenler, oylarını kullanmaya başladı.

    Oy vermeye köpeğiyle geldi

    Başkent Londra'daki Methodist Central Hall'e saat 07.40'ta (TSİ 09.40) köpeğiyle gelen Başbakan Boris Johnson, oy verdikten sonra açıklama yapmadan ayrıldı.

    Toplam 4 bin 350 aday, İngiltere'de 140'tan fazla, İskoçya'da 32, Galler'de de 22 belediye için yarışıyor. Saat 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, saat 22.00'de sona erecek.

    Kimler oy kullanabilecek

    İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) ve İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşları, İskoçya ve Galler'de yasal olarak bu bölgelerde yaşayanlar oy kullanabilecek.

    Sandıkların okullar, kiliseler ve etkinlik merkezlerine kurulduğu seçimin sonuçları, büyük oranda cuma, bazı yerlerde ise cumartesi belli olacak.

    İngiltere'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı ViDEO

    İngiltere de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı #1

    Johnson'ın liderliği oylanacak

    AA'nın haberine göre; seçimler, sadece şehir planlama, konut ve çöp toplama gibi konularda kimin sorumlu olacağını belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda mevcut Muhafazakar Parti hükümeti ve özellikle Başbakan Johnson için de karne niteliğinde olacak.

    Artan hayat pahalılığı, Başbakanlık'ta koronavirüs kurallarının ihlal edildiği partiler ve Muhafazakar Parti milletvekillerinin karıştığı skandalların seçimleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.

    İngiltere de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı #2

    Hezimet durumunda koltuğu daha da sallanacak

    Yerel seçimler, Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili seçmenlerin ne düşündüklerinin bir göstergesi olarak görülecek. Bu partilerden biri nedeniyle para cezası alan Johnson'ın olası bir hezimet durumunda koltuğu daha da sallanacak.

    İşçi Partisi'nin kötü performans göstermesi durumunda partinin lideri Keir Starmer'ın da sorgulanır hale geleceği öngörülüyor.

    İngiltere de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı #3

    İngiltere de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı #4

    İngiltere de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı #5


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