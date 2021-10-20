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    İngiltere'den Facebook'a 50,5 milyon sterlin ceza

    İngiliz denetim kuruluşu CMA Facebook'a, Giphy'yi satın alma sürecinde kurallara uymadığı için 50,5 milyon sterlin ceza verdi.
    • AA
    • 20.10.2021 - 20:21
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    İngiltere'den Facebook'a 50,5 milyon sterlin ceza

    Son dönemlerde skandallarla gündemden düşmeyen Facebook'a bir darbe de İngiltere'den geldi.

    İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), sosyal medya devine kurallara uymadığı gerekçesiyle ceza kesti.

    50,5 MİLYON STERLİN

    CMA'dan yapılan açıklamada, Facebook'un, Giphy'yi satın almasıyla ilgili soruşturma sırasında CMA tarafından verilen bir emri ihlal ettiği için 50,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

    KURALLARA UYMADI, BİLGİLENDİRME YAPMADI

    Açıklamada, CMA'nın satın almaya ilişkin incelemesi devam ederken Facebook'un, Giphy ile operasyonlarını entegre etmediği, süreç içerisinde CMA'yı düzenli olarak bilgilendirmesi gerektiği ancak bu gereklilikleri yerine getirmediği kaydedildi.

    Açıklamada, Facebook'un çok sayıda uyarıya rağmen gerekli bildirimlerde bulunmayı reddettiği, bu nedenle CMA'nın Facebook'un tutumunu "kasıtlı" olarak değerlendirdiği belirtildi.

    KURULUŞUN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

    Facebook, Mayıs 2020'de, animasyon görsel ve video içerik üreticisi Giphy'i yaklaşık 400 milyon dolar karşılığında satın almıştı. CMA'nın satışa ilişkin incelemesi devam ediyor.

    İngiltere den Facebook a 50,5 milyon sterlin ceza #1

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