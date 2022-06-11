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    İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planına Prens Charles'tan tepki

    Galler Prensi Charles'ın, göçmenlerle ilgili politika konusunda hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 11:57
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    İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planına Prens Charles'tan tepki

    İngiltere, ülkeye kaçak yollardan giren sığınmacılar için tartışmalı bir karara imza attı.

    Bu kapsamda söz konusu sığınmacılar, 14 Haziran'dan itibaren Ruanda'ya gönderilecek.

    Göçmenlerle ilgili tartışmalı plan

    1 Ocak'tan bu yana İngiltere'de yasa dışı bulunanların Ruanda'ya yerleştirileceğini açıklayan Başbakan Boris Johnson'ın planı, Kraliyet Ailesi'nin tepkisini çekti.

    Galler Prensi Charles'ın, hükümetin göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme politikasını eleştirdiği ortaya çıktı.

    Charles: Hükümetin yaklaşımı dehşet verici

    Konuyla ilgili bir kaynağın açıklamasını aktaran Guardian, "Charles, politikayla ilgili hayal kırıklığına uğradığını söyledi." diye yazdı.

    Charles'ın, "hükümetin yaklaşımının dehşet verici olduğunu düşündüğünü" söylediği ve "hükümetin gidişatından etkilenmediğinin açık olduğu" belirtildi.

    İngiltere nin sığınmacıları Ruanda ya gönderme planına Prens Charles tan tepki #1

    Kraliyet yalanlamadı

    İngiliz kraliyet ikametgahı Clarence House'tan yapılan açıklamada ise "Galler Prensi hakkında siyasi olarak tarafsız kaldığını yeniden belirtmek dışında, imzasız özel görüşmeler hakkında yorum yapmıyoruz. Politik meseleler, hükümetin kararlarıyla ilgili." denildi.

    Bununla birlikte, açıklamada, Charles'ın göçmenlere ilişkin politikaya karşı olduğuna dair yalanlama yapılmadı.

    Hükümet: Anlaşma yasalara uygun

    İngiliz hükümetinden bir yetkili, "Anlaşmanın tüm ulusal ve uluslararası yasalara tamamen uygun olduğundan eminiz." ifadesini kullandı.


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