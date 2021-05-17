İngiliz Milletvekili Michael Fabricant, İsrail’e açıktan destek verdi

Sivillere yönelik devam eden saldırılara rağmen İsrail’i destekleyen Fabricant, Londra’da yapılan İsrail karşıtı gösterilerde protestoculara ‘ilkel’ dedi.

İsrail’in Filistinlilere yönelik kanlı saldırıları devam ederken, İngiltere’de iktidar olan Muhafazakar Parti Milletvekili Michael Fabricant, İsrail’in açıktan destek vermeye devam ediyor.

Londra’da cumartesi günü İsrail Büyükelçiliği binası önünde düzenlenen protesto gösterilerini hedef alan Fabricant, gösteriler sırasında polis ile yaşanan çatışmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Fabricant, hem Facebook hem Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu ilkeller, Orta Doğu'da yaptıklarını Londra'ya taşımaya çalışıyorlar.”

İfadelerine yer verdi. İsrail’in sivilleri hedef alan, sağlık ve basın binalarını hedef saldırılarını protesto edenlere ‘ilkel’ diyen Fabricant’a, ırkçılık karşıtı ‘Hope Not Hate’ isimli grup yanıt verdi.

“ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALMALI”

Grup, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gergin durumlar, toplumda bölünmeyi kışkırtan nefret dolu ırkçılık değil, toplulukları bir araya getirmek isteyen insanların istikrarlı liderliğini gerektirir. Muhafazakarlar, bu utanç verici yorum için Michael Fabricant'ın üyeliğini askıya almalı.”

“HERKES FABRICANT’IN TWEETİNDE IRKÇILIĞI GÖREBİLİR”

British Future adlı düşünce kuruluşunun direktörü Sunder Katwala da Twitter hesabından yazdığı şu yorum ile karşılık verdi:

"İngiliz Yahudilerini İsrail politikasından sorumlu tutmanın ırkçılık olduğunu bilen herkes, Michael Fabricant'ın tweetinde de ırkçılığı görebilir."

PAYLAŞIMI SİLDİ

Gelen tepkiler üzerine, Fabricant söz konusu paylaşımını silse de sosyal medya hesabından İsrail’i destekleyen yazılar yazmaya devam etti.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Londra’daki İsrail saldırılarının protesto eden göstericiler barikatları aşmak isteyince, polis ile aralarında çatışma çıkmıştı.

Polisin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinde 13 kişi gözaltına alınmıştı. Fabricant, sık sık düzenledikleri gösterilerde polisle çatışan yeni tip koronavirüs önlemleri karşıtları için aynı ifadeyi kullanmamıştı.