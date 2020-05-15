Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Avaşin'de yürütülen faaliyetlerde, teröristlere ait malzemeler bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Avaşin bölgesinde yürütülen çalışmalarda, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda mühimmat ve malzemeler ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEME VE MÜHİMMAT

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde daha önce icra edilen hava harekatı sonrası, komando birliklerince yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 4 savunma tipi el bombası, 2 takım termal kameradan gizlenmek için kullanılan elbise, 4 gizleme ağı, 2 el dürbünü ile 1'er silah üstü lazer işaretleyici, aksiyon kamera ve el telsizi ele geçirildiği belirtildi.