Haberler

Dünya Haberleri

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB, Hakurk'ta komandolar tarafından gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgilendirme yaptı.