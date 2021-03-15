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- Irak'ın kuzeyinde PKK'ya silah ve mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya silah ve mühimmat ele geçirildi
- AA
- 15.03.2021 - 15:25
- Güncelleme : 15.03.2021 - 15:55
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen operasyonlarla teröristlerin inlerine girilmeye devam ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunu bildirdi.
Bu kapsamda kahraman komandolar tarafından tespit edilen sığınak ve barınaklarda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve muhtelif malzeme bulundu.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Arama-tarama faaliyetlerinde, 40 milimetre çapında 64 bomba atar mühimmatı, RPG-7 roketatar mühimmatı, AT-5 güdümlü tanksavar silahı (kullanılmış), AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 gündüz görüş el dürbünü, 15 çift kar ayakkabısı, metal detektörü, toplam 5 jeneratör, 2 bidon mazot ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bakanlık, Twitter hesabından operasyona ilişkin görüntüler paylaştı.
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya silah ve mühimmat ele geçirildi VİDEO