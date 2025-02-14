Irak'ın Selahaddin kentinde Türkçe resmi dil oldu

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Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Irak'ta Kerkük ve Musul'un ardından Selahaddin şehrinde de yeni bir gelişme yaşandı.

Irak'ın Selahaddin kentinde 'Türkçe', resmi yazışmalarda üçüncü dil olarak kabul edildi.

Haberi, Selahaddin İl Meclisi Başkanı Adil es-Sumeydei ile Valilik duyurdu.

"TÜM DEVLET KURUMLARINDA TÜRKÇE KULLANILACAK"

Selahaddin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimizdeki tüm devlet kurumlarında Türkçe kullanılacak.

TÜRKÇE KERKÜK'TE DE RESMİ DİL OLMUŞTU

Irak Bakanlar Kurulu, Kerkük'te devlet dairelerinde sadece Arapça ve Kürtçe kullanılmasını yönünde bir karar alarak Kerkük'te skandal bir karar almıştı.

Türkçenin Kerkük'te yasaklanmasının ardından gelen tepkiler çığ gibi büyüdü ve Irak yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı.

Böylelikle Mart 2023'te Kerkük'te Türkmence resmi yazışma dili olarak kabul edildi.