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    Iraklı baba, oğlunun ağzındaki sigarayı mermiyle vurdu

    Irak’ta oğlunun ağzına koyduğu sigarayı mermiyle vurduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşan baba gözaltına alındı.
    • 04.05.2022 - 14:12
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    Iraklı baba, oğlunun ağzındaki sigarayı mermiyle vurdu

    Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde bir baba nişancılığını ispatlamak maksadıyla küçük yaştaki oğlunun ağzına sigara koyarak kalaşnikof ile vurdu.

    Baba, vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından ise gözaltına alındı.

    Mahkemeye sevk edilecek

    Irak Ulusal Güvenlik Birimi tarafından olayın ardından yapılan yazılı açıklamada, reşit olmayan çocuğunun hayatını riske atan babanın gözaltına alındığı ve Irak ceza yasası 57’nci maddesi uyarınca mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

    Iraklı baba, oğlunun ağzındaki sigarayı mermiyle vurdu #1


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