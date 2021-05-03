Haberler

Dünya Haberleri

Irak’ta 21 mahkumun firar görüntüleri

Irak’ta 21 mahkumun firar görüntüleri

Irak’ta terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından dolayı cezaevinde bulunan ve firar eden 21 mahkumdan 18’i yakalandı.