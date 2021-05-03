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    Irak’ta 21 mahkumun firar görüntüleri

    Irak’ta terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından dolayı cezaevinde bulunan ve firar eden 21 mahkumdan 18’i yakalandı.
    • İHA
    • 03.05.2021 - 02:41
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 08:47
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    Irak’ta 21 mahkumun firar görüntüleri

    Irak’ın güneyindeki Müsenna kentinde bulunan cezaevinden 21 mahkum, gece saatlerinde firar etmişti.

    Firar eden mahkumların terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından dolayı cezaevinde bulunduğu, aralarında terör örgütü DEAŞ üyelerinin olduğu bildirilmişti.

    18'İ YAKALANDI

    Güvenlik güçlerini etkisiz hale getirerek kaçan mahkumları yakalamak için sabah erken saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında kaçan mahkumların 18’inin, güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bildirildi.

    Firari olan 3 mahkumu yakalamak için operasyonun devam ettiği açıklandı.

    Irak’ta 21 mahkumun firar görüntüleri VİDEO

    Irak’ta 21 mahkumun firar görüntüleri #1

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