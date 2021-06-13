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    Irak'ta DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

    Irak'ın Musul vilayetinde yaklaşık 500 cesedin yer aldığı iki toplu mezar bulundu.
    • AA
    • 13.06.2021 - 23:40
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 00:10
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    Irak'ta DEAŞ'ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu

    Irak Şehit Yakınları Kurumu'ndan Ziya Kerim, her iki toplu mezarın Musul vilayetinin batısındaki Badoş hapishanesi yakınında tespit edildiğini ifade etti.

    Toplu mezarlarda yaklaşık 500 cesedin bulunduğunu kaydeden Kerim, kurbanların 2014'te kenti işgal eden terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından öldürüldüklerini belirtti.

    TESPİT EDİLEMEYEN TOPLU MEZARLAR VAR

    Uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle 123 cesedin çıkarıldığını aktaran Kerim, benzer toplu mezarların Telafer ve Sincar ilçesi yakınlarında da olduğunu ifade etti.

    Musul Valisi Necim el-Cubburi, Musul kırsallarında çok sayıda toplu mezarların olduğunu ve bunların ortaya çıkarılması için Birleşmiş Milletler (BM) ve Irak hükümetinin müdahale etmesini istedi.

    Irak ta DEAŞ ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu #1

    200'DEN FAZLA TOPLU MEZAR BULUNMUŞTU

    BM'nin 5 Kasım 2018'de yayımladığı raporda, Irak'ta daha önce DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerde binlerce kurbanın kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu mezar bulunduğu belirtilmişti.

    Irak ta DEAŞ ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu #2

    AB RAPORU: DEAŞ, SOYKIRIM YAPTI

    DEAŞ'ın 2014 ile 2017 arasında Irak'ta geniş bir alanı ele geçirdiği anımsatılan raporda, terör örgütünün uluslararası insan haklarını sistematik olarak ihlal ettiği, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği, muhtemelen de soykırım yaptığı vurgulanmıştı.

    Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

    Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

    Irak ta DEAŞ ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu #3

    Irak ta DEAŞ ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu #4

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    Irak ta DEAŞ ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu #10

    Irak ta DEAŞ ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu #11

    Irak ta DEAŞ ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu #12

    Irak ta DEAŞ ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu #13

    Irak ta DEAŞ ın katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu #14

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