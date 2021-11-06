Irak'ta güvenlik güçleri ile seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede yaşandı

Irak'ta güvenlik güçleri ile seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede yaşandı

Seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirten protestocular, güvenlik güçlerine saldırdı.

Irak'ta geçen ay yapılan parlamento seçimlerinde ciddi oranlarda kayıp yaşayan siyasi partilerin destekçileri, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Başkent Bağdat’ta Yeşil Bölge önünde, seçim sonuçlarına itiraz eden İran yanlısı yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında dün arbede yaşandı.

BAĞDAT'TA TANSİYON YÜKSELDİ

Gösteriye müdahale eden Irak güvenlik güçleri, bölgede protestocular tarafından kurulan bazı eylem çadırlarını ateşe verdi.

El Cezire'nin haberine göre, güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanımının yanı sıra havaya ateş açtı.

Irak'ta güvenlik güçleri ile seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede yaşandı ViDEO

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN YAŞADIĞI KAYIP

329 kişilik Irak parlamentosunda, 10 Ekim'de düzenlenen seçimin sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 73 sandalye kazandı.

İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabildi. Koalisyon, bundan önceki seçimlerde 48 sandalyenin sahibi olmuştu.