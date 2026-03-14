Irak'ta İran yanlısı silahlı gruplar hedef alındı: 4 ölü

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor...

Birçok ülkeyi içine alan ABD-İsrail İran savaşı, çevre coğrafyalara hızla yayılıyor.

BAĞDAT'TA SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik kaynaklarına göre İran yanlısı silahlı silahlı Haşdi Şabi örgütü bünyesindeki Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) tarafından kullanılan bir binaya saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Ölenlerin tamamının örgüt mensubu olduğu, aralarında üst düzey komutanların bulunduğu belirtildi. Saldırıyı üstlenen olmadı.

"SİVİL ALANLARA YÖNELİK BU SALDIRILAR ULUSLARASI DÜZEYDE SUÇ"

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sivil yerleşim bölgelerinin savaş alanına çevrilmesinin 'insanlık suçu' olduğu belirtildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alınması, tüm insani değerlerin ve uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalidir. Sivil alanlara yönelik bu saldırılar uluslararası düzeyde suç olarak sınıflandırılmaktadır. İnsanların evlerini ve sokaklarını askeri operasyon sahasına çevirmek, halkı korkutmayı amaçlayan beyhude bir çabadır.

ABD BÜYÜKELCİLİĞİ HEDEF ALINDI

İran yanlısı silahlı gruplara yönelik saldırının ardından Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine füze saldırısı düzenlenmişti.