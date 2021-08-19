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- Irak'ta Kerbela şehitleri anıldı
Irak'ta Kerbela şehitleri anıldı
Etkinlik kapsamında kafalarına kama ile vuran katılımcılar, kan donduran görüntülere neden oldu.
- AA & Ensonhaber
- 19.08.2021 - 14:19
Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Irak'ta anma töreni yapıldı.
Kerbela kentinde düzenlenen Aşura törenlerine çok sayıda kişi katıldı.
YÜZLERCE KİŞİ KATILDI
Anma törenine katılan binlerce kişi, Hz. Hüseyin'in kabrinin bulunduğu mescidin etrafında toplandı. Katılımcılar, şehitler için okunan mersiyelere eşlik etti.
KERBELA'DA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ
Yüzlerce Şii, Kerbela şehitleri için gözyaşı döküp ağıt yaktı. Matem etkinliklerinde insanlar, kafalarına kama ile vurarak Kerbela'da yaşanan acıları andı.
Tören sırasında ortaya çıkan manzara, objektiflere yansıdı.