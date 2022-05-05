Anbar vilayetinden itibaren ülkeye etki eden kum fırtınası sebebiyle bazı uçuşlar askıya alınırken, 600'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı.

Irak'ta 5 Nisan günü yaşanan kum fırtınası dün akşam itibarıyla yeniden etkili oldu.

Geçtiğimiz ay 2 kez uçuşların askıya alındığı olayda, bu sefer Anbar vilayetinden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat, Necef ve Süleymaniye havalimanlarından görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

600'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Başkent Bağdat’taki Yermuk Eğitim Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 600’den fazla kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve hastaların çoğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kum fırtınası nedeniyle herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini belirten açıklamada, sağlık personelinin alarma geçtiği aktarıldı.

Hastaneye kaldırılanların çoğu güvenlik güçleri

Açıklamada, hastanelere kaldırılanlarının çoğunun güvenlik güçleri mensubu olduğu bildirildi.

Irak'ta yeniden kum fırtınası: Uçuşlar durduruldu VİDEO



DEAŞ'ın olası saldırısına karşı harekete geçildi

Meydana gelen kum fırtınasıyla birlikte terör örgütü DEAŞ’ın kötü hava koşullarını fırsat bularak saldırıya geçmesini önlemek için güvenlik güçleri teyakkuza geçti.

Irak’ta, Nisan ayında 5 kez meydana gelen kum fırtınası nedeniyle 2 kez Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınmıştı.