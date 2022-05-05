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- Irak'ta yeniden kum fırtınası: Uçuşlar durduruldu
Irak'ta yeniden kum fırtınası: Uçuşlar durduruldu
- 05.05.2022 - 12:38
- Güncelleme : 05.05.2022 - 12:53
Irak'ta 5 Nisan günü yaşanan kum fırtınası dün akşam itibarıyla yeniden etkili oldu.
Geçtiğimiz ay 2 kez uçuşların askıya alındığı olayda, bu sefer Anbar vilayetinden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat, Necef ve Süleymaniye havalimanlarından görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuşlar askıya alındı.
600'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı
Başkent Bağdat’taki Yermuk Eğitim Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 600’den fazla kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve hastaların çoğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kum fırtınası nedeniyle herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini belirten açıklamada, sağlık personelinin alarma geçtiği aktarıldı.
Hastaneye kaldırılanların çoğu güvenlik güçleri
Açıklamada, hastanelere kaldırılanlarının çoğunun güvenlik güçleri mensubu olduğu bildirildi.
Irak'ta yeniden kum fırtınası: Uçuşlar durduruldu VİDEO
DEAŞ'ın olası saldırısına karşı harekete geçildi
Meydana gelen kum fırtınasıyla birlikte terör örgütü DEAŞ’ın kötü hava koşullarını fırsat bularak saldırıya geçmesini önlemek için güvenlik güçleri teyakkuza geçti.
Irak’ta, Nisan ayında 5 kez meydana gelen kum fırtınası nedeniyle 2 kez Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınmıştı.