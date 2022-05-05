Petrol
110.32
0.16%
Euro
15.78
0.77%
Dolar
14.86
0.88%
Altın
906.96
1.84%
Borsa
2475
1.83%
Bitcoin
589.561
0.98%
BTXN Coin
16.37
4.06%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Irak'ta yeniden kum fırtınası: Uçuşlar durduruldu

    Anbar vilayetinden itibaren ülkeye etki eden kum fırtınası sebebiyle bazı uçuşlar askıya alınırken, 600'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 05.05.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'ta yeniden kum fırtınası: Uçuşlar durduruldu

    Irak'ta 5 Nisan günü yaşanan kum fırtınası dün akşam itibarıyla yeniden etkili oldu.

    Geçtiğimiz ay 2 kez uçuşların askıya alındığı olayda,  bu sefer Anbar vilayetinden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat, Necef ve Süleymaniye havalimanlarından görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

    600'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

    Başkent Bağdat’taki Yermuk Eğitim Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 600’den fazla kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve hastaların çoğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Kum fırtınası nedeniyle herhangi bir ölüm vakasının kaydedilmediğini belirten açıklamada, sağlık personelinin alarma geçtiği aktarıldı.

    Irak ta yeniden kum fırtınası: Uçuşlar durduruldu #1

    Hastaneye kaldırılanların çoğu güvenlik güçleri

    Açıklamada, hastanelere kaldırılanlarının çoğunun güvenlik güçleri mensubu olduğu bildirildi.

    Irak'ta yeniden kum fırtınası: Uçuşlar durduruldu VİDEO

    DEAŞ'ın olası saldırısına karşı harekete geçildi

    Meydana gelen kum fırtınasıyla birlikte terör örgütü DEAŞ’ın kötü hava koşullarını fırsat bularak saldırıya geçmesini önlemek için güvenlik güçleri teyakkuza geçti.

    Irak’ta, Nisan ayında 5 kez meydana gelen kum fırtınası nedeniyle 2 kez Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınmıştı.

    Irak ta yeniden kum fırtınası: Uçuşlar durduruldu #2

    Irak ta yeniden kum fırtınası: Uçuşlar durduruldu #3

    Irak ta yeniden kum fırtınası: Uçuşlar durduruldu #4


    İlginizi Çekebilir

    Esenler'de ablasını öldüren zanlı savunma yaptı
    3. Sayfa

    Esenler'de ablasını öldüren zanlı savunma yaptı

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Mayıs ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?
    Gündem

    Mayıs ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?

    Görüş Bildir