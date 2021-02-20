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    Irak’ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne saldırı

    Irak’ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne roket saldırısı düzenlendiği bildirildi.
    • AA
    • 20.02.2021 - 20:30
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 20:41
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    Irak’ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne saldırı

    Irak basınında yer alan haberlere göre, Salahaddin’de NATO güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne 3 füzeyle saldırı düzenlendi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Saldırıda üste bulunan yabancı 3 sözleşmeli memurun yaralandığı aktarıldı.

    Irak hükümetinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

    Irak’ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne saldırı #1

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