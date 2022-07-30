Geçtiğimiz günlerde Şii lider Mukteda Sadr destekçileri parlamento binasını basmışlardı. Sadr destekçileri bu sabah Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda tekrar toplandı.

Irak'ta yıllardır süren iktidar kavgaları birçok sıkıntıya ve savaşa rağmen hala devam ediyor.

Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi geçtiğimiz günlerde parlamento binasını basmıştı.

Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanmış ve havaya ateş açmıştı. Güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 protestocu yaralanmıştı.



Eski Başbakan silahla sokağa çıktı

Olayların şiddetlenmesi sonucu eski Başbakan Nuri el-Maliki askeri kıyafetle ve silahlı bir şekilde sokağa çıktı.

Sadr ile karşıt gruplarda yer alan el-Maliki'nin korumalarıyla birlikte silahla verdiği pozlar Sadr hareketine mesaj olarak yorumlanırken, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.





Olaylar tekrar şiddetlendi

Olayların dinmediği Irak'ta Sadr destekçileri sabah erken saatlerde Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda tekrar toplandı. Grup, Yeşil Bölge’yi basmak için beton bariyerleri yıkmaya başladı.

Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.

Irak'ta Sadr destekçileri tekrar harekete geçti

Yeşil Bölge

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu güvenli bölgedir.

ABD'lilerin güvenli bölge olarak kabul ettikleri, yaklaşık 10 kilometrekarelik olan bölge. Irak'ın diğer kısımları ise tehlikeli kısımlar olarak kırmızı bölge (red zone) diye adlandırılır.