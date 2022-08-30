Irak'ta Sadr sonrası çıkan çatışmaların perde arkası

Uzun süredir hükümetin kurulamadığı ülke, Sadr'ın hamlesinden sonra karıştı. Çatışmalar nedeniyle kan dökülürken, kaos görüntüleri Iraklı yetkilileri düşündürüyor.

Geçmiş dönemlerde yaşanan kargaşaların ardından bir süredir sükunetin korunduğu Irak'ta yeniden ortalık karıştı.

İç çekişmeler ve siyasi kriz nedeniyle hükümetin kurulamadığı ülkede yaşanan gerilimin yerini şiddetli çatışmalar aldı.

Irak'ta çatışmalara giden yol

İran'a yakın Şii gruplarla anlaşmazlık yaşayan ve hükümet kuramayan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, önce geçtiğimiz haziran ayında Meclis'teki 74 milletvekilini istifa ettirdi.

Son olarak kendisi de siyasetten çekilme kararı alan Sadr, açlık grevine başladı.

Sadr yanlıları devlet binalarını bastı

Sadr'ın kararı, özellikle Bağdat'ta Şii siyasetçinin destekçilerini ayağa kaldırdı. Eylemciler, hükümet ve cumhurbaşkanlığı saraylarına baskın düzenledi.

Akşam saatlerinde ise Sadr yanlıları ile güvenlik güçleri arasında çıkan ve saatler süren çatışmalarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

Kazımi geçici başbakan

Ülkede gerilim sürerken Sadr'ın, kendisini tansiyonu düşürme çağrısı yapmak üzere arayanların telefonlarına çıkmadığı belirtiliyor.

Uzun bir süredir hükümet kurulamaması nedeniyle Mustafa el-Kazımi, geçici başbakan olarak görevde bulunuyor.

Yatırımlar sekteye uğradı

Öte yandan Irak siyasetinde yaşanan durağanlık, altyapı yatırımları ve ekonomi alanında yapılması planlanan düzenlemeleri de sekteye uğrattı.

Analistler, Sadr yanlılarının sokaklara dökülmesiyle başlayan olaylar sebebiyle, ülkedeki mevcut durumun içinden çıkılmaz bir hal aldığını düşünüyor.

Irak'ın başkenti, patlamalar ve silah sesleriyle uyandı

Bağdat sakinleri, şiddet görüntülerinin yaşandığı bir gecenin ardından aralıklı silah sesleri ve patlama sesleriyle uyandı.

Irak güvenlik güçleri, Sadr yanlılarını başbakanlık binasının bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve çevredeki bölgelerden dışarı çıkmaya zorladı.

Al Jazeera'ye konuşan bir kaynak, hükümet yetkilileri ile Sadr yanlılarının liderleri ve muhalifleri arasında müzakerelerin yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye'den seyahat uyarısı

Bağdat'ta bozulan güvenlik durumuna işaret eden Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." denildi.

Açıklamada, "Halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD: Gerginlik değil, diyalog zamanı

Washington yönetimi, Irak'taki karışıklığa ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamayı, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptı.

Kirby, "Şimdi gerginlik değil, diyalog zamanı. Bu şiddet olaylarının yatıştırılması ve barışçıl göstericilere saygı duyulması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Dubai'den uçuşlar iptal edildi

Dubai merkezli Emirates hava yolu şirketi, Bağdat varışlı ve çıkışlı tüm uçuşları durdurdu.

Şirket, iptale ilişkin Irak'ta "sivil huzursuzluk ve sokağa çıkma yasağı haberlerine" işaret ederek, durumu yakından takip ettiğini duyurdu.

Kanada: Durum çok tehlikeli

Kanada'nın Irak Büyükelçisi Gregory Galligan, ülke çapındaki çatışmalardan "derin endişe duyduğunu" söyledi.

"Durum çok tehlikeli ve hızla kontrolden çıkabilir." diyen Galligan, "Kanada, tüm tarafları, durumu hızla azaltmak ve tüm Iraklıların yararına müzakere yoluyla farklılıkları çözmek için adımlar atmaya çağırıyor." diye ekledi.

Sadr destekçilerinin daha önceki Meclis baskını

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi'ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

Irak'ta Sadr yanlılarıyla güvenlik güçleri çatıştı ViDEO