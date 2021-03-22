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- Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast
Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast
Başkent Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan kıdemli bir subayın düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
- İHA
- 22.03.2021 - 07:59
Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan (INIS) kıdemli bir subay olan Muhammed Laith’in düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
AKRABALARININ EVİNİN YAKININDA ÖLDÜRÜLDÜ
Güvenlik kaynakları, Laith’in başkentin batısında bulunan Mansour semtinde akrabalarından birinin evinin yakınında silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünü aktardı.
SUSTURUCU TAKTILAR
Saldırganların silahlarında susturucu takılı olduğu belirtildi.