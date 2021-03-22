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    Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast

    Başkent Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan kıdemli bir subayın düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 07:59
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    Irak’ta üst düzey istihbarat yetkilisine suikast

    Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan (INIS) kıdemli bir subay olan Muhammed Laith’in düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

    AKRABALARININ EVİNİN YAKININDA ÖLDÜRÜLDÜ

    Güvenlik kaynakları, Laith’in başkentin batısında bulunan Mansour semtinde akrabalarından birinin evinin yakınında silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünü aktardı.

    SUSTURUCU TAKTILAR

    Saldırganların silahlarında susturucu takılı olduğu belirtildi.

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