Irak’tan PKK’nın silah bırakma adımına destek

Irak Dışişleri Bakanlığından terör örgütü PKK’nın silah bırakmaya başlamasına yönelik açıklama yapıldı.

"IRAK, PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILAMAKTADIR"

Açıklamada, "Irak, PKK'nın Süleymaniye kentinde ilk adımla başlayan silah bırakma sürecini memnuniyetle karşılamaktadır. Bu gelişme, örgütün daha önce açıkladığı 40 yıldan fazla süren silahlı çatışmayı sonlandırma taahhüdünün bir parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Silah bırakma adımının "silahsızlanma sürecinin gerçek bir başlangıcını yansıtan önemli bir gelişme ve bölgesel istikrarı desteklemek, kalıcı uzlaşı çabalarını ilerletmek için gerçek bir fırsat" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

"SORUMLU BİR BÖLGESEL DİYALOĞUN BAŞLANGIÇ NOKTASI TEŞKİL ETMESİNİ UMUYORUZ"

Açıklamada şöyle denildi: