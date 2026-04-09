İran, ateşkesin ardından can kayıplarını açıkladı

ABD-İsrail, İran arasında başlayan çatışmalar, 40 gün sürdü...

ABD ile İsrail'in başlattığı saldırılara karşı İran, füze misillemeleriyle karşılık verdi.

İran'ın çatışmalar devam ederken Hürmüz Boğazı'nı kapatması da ABD ile İsrail'i gittikçe köşeye sıkıştırdı.

Gelişmelerin akabinde de 40 günün ardından, iki hafta sürecek olan bir ateşkes anlaşması imzalandı.

Ateşkes anlaşmasından sonra İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı.

İRAN'DA SAVAŞIN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKIYOR

İran Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat'ta başlayan ve ateşkese kadar 40 gün süren ABD ve İsrail'in saldırılarında 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İRAN'DAN ABD'YE SUNULAN 10 MADDE

ABD tarafından sunulan tüm planların reddedildiği belirtilen açıklamada, Tahran yönetiminin sunduğu 10 madde şu şekilde sıralandı:

- Hürmüz Boğazı'ndan geçişin İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması



- Direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi



- ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi



- Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması



- İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi



- Tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması



- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi



- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi



- İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması



- Tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması

İRAN ELÇİSİ ÖNCE “HEYET GİDECEK” DEDİ, SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ

İran'ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, sabah saatlerinde İran heyetinin İran tarafından önerilen 10 maddeye dayalı “ciddi görüşmeler” amacıyla İslamabad'a bu gece gideceğini duyurdu.

Ancak Mukaddem, birkaç saat sonra heyetin gideceğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımını sildi.

Pakistan ordusu kaynakları, ABD-İran görüşmelerinin İslamabad'da sıkı güvenlik önlemleri altında askeri bir alanda yapılacağını söyledi.