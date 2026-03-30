İran, ABD ile arabulucularla görüşüldüğünü açıkladı

Dünyanın gözü bu savaşta...

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'ı bombalamasıyla başlayan İran Savaşı'nda 1 ay geride kaldı.

İRAN GÖRÜŞÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

ABD ile İran arasında görüşmeler olup olmadığına dair İran'dan açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile İran'ın doğrudan görüşmediğini arabulucular yoluyla görüşmeler yapıldığını söyledi.

Bakanlık Sözcüsü, "İran'a iletilen tekliflerin çoğu gerçekçi olmayan, mantıksız ve aşırı. Bölge ülkelerinin barışı hedeflemesi memnuniyet verici ancak olaylara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor." diye konuştu.

TRUMP'IN HEDEFİ HARK ADASI

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a yaptığı açıklamada "Hark Adası'nı ele geçirerek İran petrolünü almayı tercih ederim." dedi, olası kara harekatı konusunda olasılıkları artırdı.

Trump açıklamasında, ABD'nin "uzun zamandır aranan birçok İran hedefinin" vurulduğunu söyledi.

Trump, "İran'la bir anlaşma görüyorum, yakında olabilir, belki de olmayabilir, bence onlarla çok yakında bir anlaşma yapacağız. İran'la müzakereler son derece iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca "Yarın sabah Hürmüz Boğazı'ndan bize 20 büyük petrol dolu gemi verecekler." iddiasında bulundu.

SAVUNMA BAKANI GÜLER, İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İran'ın IRNA haber ajansı bugün, İran'ın geçici Savunma Bakanı Mecid İbn'ül Rıza'nın Savunma Bakanı Yaşar Güler'le yaptığı konuşmada, Tahran'ın "saldırganları cezalandırmaya, caydırıcılık yaratmaya ve savaşın tekrarlanmamasını sağlamaya" devam edeceğini söylediğini öne sürdü.

Bakan Güler ve İranlı mevkidaşı, geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İRAN İSRAİL'İ, İSRAİL İRAN'I VURDU

İsrail, İran'ın enerji altyapısına saldırdı. Gece boyunca Tahran'ın büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşandığı belirtilirken sabah saatlerinde İran Enerji Bakan Yardımcısı, gece boyunca meydana gelen hasarın ardından Tahran ve Elbruz eyaletinde elektriğin tamamen yeniden verildiğini söyledi.

İsrail ordusu da gece boyunca İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiğini açıkladı. İsrail ordusu, kendisinin de Tahran genelinde İran rejiminin altyapısına saldırdığını açıkladı.

İran'ın Tebriz Petrokimya Şirketi de ABD-İsrail'in sabah erken saatlerde düzenlediği saldırıda, tesislerinin bazı bölümlerinin hedef alındığını bildirdi.

İsrail'in basını da, bir İran füze saldırısının ardından Hayfa rafinerisinde yangın çıktığını öne sürdü.