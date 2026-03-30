Ucuz akaryakıt için sınırı geçiyorlar: Fransız ve Portekizliler İspanya’ya akın ediyor

Orta Doğu’da yaşanan çatışmaların tetiklediği küresel enerji krizi, Avrupa’da akaryakıt fiyatlarını önemli ölçüde artırdı. Son bir ay içinde İspanya’da da benzin ve dizel fiyatlarında yaklaşık yüzde 20’ye varan artış yaşandı.

Ancak Madrid yönetiminin aldığı yeni ekonomik önlemler, ülkedeki akaryakıt fiyatlarında belirgin bir düşüşe yol açtı.

VERGİ İNDİRİMİ, FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

İspanya hükümeti, 20 Mart’ta aldığı ve 22 Mart’ta yürürlüğe giren kararnameyle akaryakıtta uygulanan Katma Değer Vergisi’ni yüzde 21’den yüzde 10’a indirdi.

Vergi oranındaki bu düşüş, benzin ve mazot fiyatlarının hızla gerilemesini sağladı.

SINIR BÖLGELERİNDE AKARYAKIT SIRASI

Fiyatların düşmesi özellikle sınır bölgelerinde dikkat çekici bir hareketliliğe neden oldu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sınırın diğer tarafında yaşayan çok sayıda Fransız ve Portekizli sürücü, daha ucuz akaryakıt almak için İspanya’daki istasyonlara yönelmeye başladı.

Bu durum, özellikle sınır kentlerindeki akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştururken, bazı bölgelerde araç kuyruklarının oluştuğu bildirildi.

İSPANYA, KOMŞU ÜLKELER İÇİN CAZİP HALE GELDİ

Vergi indiriminin ardından İspanya’daki akaryakıt fiyatlarının komşu ülkelere göre daha düşük seviyeye gerilemesi, ülkeyi bölgedeki sürücüler için cazip bir yakıt noktası haline getirdi. Uzmanlar, küresel enerji krizinin devam etmesi halinde sınır geçişlerindeki bu hareketliliğin artabileceğini belirtiyor.