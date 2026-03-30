İspanya, İran saldırısına katılan ABD uçaklarına hava sahasını kapattı

İspanya hükümeti, İran’a yönelik askeri operasyonlara katılan ABD savaş uçaklarına yönelik yeni bir kısıtlama getirdi. Alınan kararla, Avrupa’da konuşlu Amerikan uçaklarının İspanyol hava sahasını kullanmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

İspanya basınında yer alan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Madrid yönetiminin, “savaşa karşı duruşunu” göstermek amacıyla bu adımı attığı ifade edildi.

ABD UÇAKLARINA ÖNCE ÜS YASAĞI, SONRA DA HAVA SAHASI KISITLAMASI

Kararın, İspanya’nın daha önce ABD uçaklarının Rota (Cadiz) ve Moron de la Frontera (Sevilla)’daki deniz ve hava üslerini kullanmasına izin vermemesinin ardından geldiği belirtildi.

Basında yer alan bilgilere göre, Madrid’in bu tutumu üzerine ABD yönetimi İspanya ile görüşmeler gerçekleştirdi ve Moron de la Frontera üssüne B-52 ve B-1 tipi bombardıman uçakları konuşlandırma planından vazgeçti.

ACİL DURUMLAR İSTİSNA TUTULACAK

Hava sahasının kapatılması kararının yalnızca acil durumları kapsamadığı, olağanüstü koşullarda ABD uçaklarının geçişine veya inişine izin verilebileceği ifade edildi.

Öte yandan İran’dan geri dönen Amerikan uçaklarının İspanyol hava sahasına girmeden Cebelitarık Boğazı üzerinden farklı rotaları kullandığı öne sürüldü.

WASHİNGTON-MADRID HATTINDA GERİLİM

İspanya’nın Rota ve Moron üslerinin kullanımına izin vermemesi daha önce Washington ile Madrid arasında diplomatik gerilime yol açmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da çeşitli açıklamalarında İspanya’yı eleştirmiş ve ticari ilişkilerin gözden geçirilebileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Uzmanlar, Madrid’in son kararının Avrupa’daki askeri ve diplomatik dengeler açısından yeni tartışmaları beraberinde getirebileceğini belirtiyor.