Suudi Arabistan'da İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını korkuttu

Orta Doğu'nun gündemi savaş...

İran-İsrail hattında savaşın etkileri sürerken, bölgeden dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.

TARTIŞMA YARATAN AKIM

Bölgedeki askeri gerilim, sosyal medyada sıra dışı ve tartışmalı bir akım başlattı.

Suudi Arabistan’da bazı kişilerin, İran’a ait kamikaze İHA’ların çıkardığı sesi kullanarak arkadaşlarına şaka yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

PANİKLE DIŞARI FIRLADILAR

Paylaşılan görüntülerde, cep telefonlarından açılan İHA sesiyle çevrede bulunan kişilerin paniğe kapıldığı, ardından bunun bir şaka olduğunun anlaşılmasıyla ortamda kısa süreli şaşkınlık yaşandığı görüldü.

'KARA MİZAH'

Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, bazı kullanıcılar bu durumu 'savaşın normalleşmesi' olarak yorumladı.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Kimileri bu durumu bölgedeki gerginlikle başa çıkma yöntemi olarak "kara mizah" şeklinde nitelendirirken, kimileri de savaşın trajik boyutunu basite indirgediği gerekçesiyle akıma tepki gösteriyor.

Söz konusu paylaşımlar, Orta Doğu’da devam eden çatışmaların yalnızca askeri ve siyasi değil, sosyal ve kültürel etkilerinin de giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor.