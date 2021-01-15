Çölde gerçekleştirilen tatbikatta füzeler, bombardıman uçakları ve İHA'lar yer aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, geniş çaplı tatbikat başlattı.

İran devlet televizyonuna göre, "Büyük Peygamber 15" adı verilen tatbikata Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade ile üst düzey komutanlar da katıldı.

FÜZELER, BOMBARDIMAN UÇAKLARI VE İHA'LAR KULLANILDI

Ülkenin merkezindeki Kevir Çölü'nde yapılan tatbikatın ilk aşamasında, onlarca yeni nesil karadan karaya balistik füzeler, bombardıman uçakları ve İHA'lar kullanılarak, belirlenen temsili hedeflere eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildi.

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, onlarca füzenin aynı anda hedeflerine doğru fırlatıldığı görüldü.

İran balistik füzelerle tatbikat başlattı ViDEO

TEST EDİLEN FÜZELER

Tatbikatta, çıkarılabilir savaş başlıklarına, atmosferin dışına yönlendirilebilme ve düşman füze kalkanlarını etkisiz hale getirme kapasitelerine sahip olduğu iddia edilen orta menzilli Zülfikar, Dezful ve Zilzal balistik füzelerinin de test edildiği belirtildi.

İran, ABD ve İsrail ile gerginliğin yüksek olduğu son günlerde art arda askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. 5 Ocak'ta Simnan eyaletinde yüzlerce İHA ile saldırı tatbikatı düzenlenmişti.

BALİSTİK FÜZE GERİLİMİ

İran ordusu, 13 Ocak'ta da Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nu kapsayan geniş bir bölgede donanmaya bağlı savaş gemileri, denizaltılar ve füzelerle manevralar gerçekleştirmişti. Tatbikat kapsamında çeşitli menzile sahip füze ve torpidolar denenmişti.

Sürdürdüğü balistik füze programı konusunda ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerle sorun yaşayan Tahran yönetimi, füze faaliyetlerinin kısıtlanmasına ilişkin herhangi bir müzakerede bulunmayacağını duyurmuştu.