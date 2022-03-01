İran basını, Rusya'nın Ukrayna saldırılarını eleştirdi

Gazete haberinde, Putin'in füzeyle birlikte çizilen bir karikatürü yer aldı. Ukrayna'nın Rus birliklerine direnişine vurgu yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da yönetimi değiştirmeye yönelik askeri operasyonu dünyada tepki toplamaya devam ediyor.

Tepkilerin bir boyutunu Batı tarafından ekonomiden spora farklı alanlarda uygulanan ağır yaptırımlar oluşturuyor.

İRAN GAZETESİNDEN PUTİN'E TEPKİ

Ayrıca Moskova yönetiminin karşı karşıya kaldığı eleştiriler, çeşitli uluslararası gazeteler ve medya kuruluşları tarafından haber ve analizler şeklinde aktarılıyor.

Bunun son örneği İran basınında görüldü. Bir gazetenin haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir füzeyle birlikte karikatürize edilmiş fotoğrafına yer verildi.

"UKRAYNA, RUS GÜÇLERİNE DİRENİYOR"

Haberde, "Ukrayna'da sivil halk ve ordunun Rus güçlerine karşı sergilediği direnişe" vurgu yapıldı. İran ile Rusya arasındaki yakın ilişkiler ortadayken, Rusya liderinin bu şekilde tepkilerin odağına oturtulması dikkat çekti.

TAHRAN'DA KİEV'E DESTEK GÖSTERİSİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran'daki Ukrayna Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık grup, Rusya'nın saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna'ya destek vermişti.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, saldırılara "derhal" son verilmesi istenmişti.