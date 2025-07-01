İran: Berlin’de Yahudi mekanlarına saldırı iddiası yalan

İran’dan casusluk suçlamalarına sert yanıt geldi. İran’ın Berlin Büyükelçiliği, Alman medyasında yer alan “İran’ın Berlin’deki Yahudi kurumlarına saldırı planladığı” iddialarını yazılı bir açıklamayla reddetti. Büyükelçilik açıklamasında, “Bu asılsız ve dayanaksız iddialar, Siyonist rejimin kadınlar, çocuklar ve bilim insanları da dahil olmak üzere yaklaşık bin İran vatandaşının hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarının ardından kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmek için yürütülen kasıtlı bir kampanyanın parçasıdır” ifadelerine yer verdi.

"ALMAN HALKI, PROVOKASYONLARA KARŞI UYANIK OLMALI"

Açıklamada ayrıca, “Alman yetkililere daha önce de açıkça iletildiği gibi, bazı üçüncü taraflar gerçek dışı bilgiler ve spekülasyonlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Alman halkının bu tür şüpheli yönlendirmelere karşı uyanık olması gerekmektedir” denildi.

Öte yandan, Alman savcılar bugün yaptıkları açıklamada, “Ali S.” adlı Danimarka vatandaşı bir kişinin, Berlin’deki Yahudi kurumları ve kişileri hakkında İran istihbaratı için casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını bildirmişti.