İran: Casusluk yapan 5 kişiyi tutukladık

Tutuklanan casusların İsrail, İngiltere ve Almanya adına casusluk yaptığı belirtildi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

Sözcü İsmaili, istihbarat birimlerinin yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilere yönelik operasyonlar düzenlediğini aktardı.

4 KURUMDA 5 TUTUKLAMA

İsmaili, "Son zamanlarda Dışişleri Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumu'nda 5 tutuklama yapıldı." dedi.

Tutuklanan 2 kişiye verilen onar yıl hapis cezasının kesinleştiğini belirten İsmaili, söz konusu kişilerin İsrail, İngiltere ve Almanya adına casusluk yaptığını ifade etti.

Gulam Hüseyin İsmaili

CASUSLARLA İLGİLİ İDDİALAR

İsmaili, hapse mahkum edilen kişiler hakkında şu bilgileri verdi:

"İran-Avusturya Dostluk Derneği Genel Sekreteri olarak görev yapan Mesut Mosaheb, Mossad ve Almanya için casusluk yapıyordu. İngiliz casusu Şehram Şirhani de bazı üst düzey memurları yanına çekmeye ve İngiliz istihbarat servisi için eleman toplamaya çalışıyordu. Merkez Bankası, İran Milli Bankası ve Savunma Bakanlığı'nın sözleşmelerinin bilgilerini düşmana vermişti."

İsmaili, casusluk suçlamasıyla yakalanan diğer 3 kişi hakkında ise bilgi paylaşmadı.