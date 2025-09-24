İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e nükleer silah yanıtı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul Oturumunda konuştu.

İsrail'in nükleer silah iddialarına sert yanıt veren Pezeşkiyan, İsrail'in bölgede huzuru kaçırdığını söyledi.

"NÜKLEER SİLAH ÜRETMİYORUZ, İSRAİL YALAN SÖYLÜYOR"

Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

Biz nükleer silah üretmiyoruz. İsrail yalan söyleyerek bölgenin huzurunu kaçırıyor. Biz dostluk istiyoruz, birbirimize karşı operasyonlar yürütmek değil. Doğru bir gelecek inşa etmek istiyoruz. İran halkı olarak işgalcilere karşı kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Çifte standartlara karşı koyuyoruz. Siyonist rejim ise soykırım yapmaya devam ediyor.

"BARIŞ ÇABALARINA KARŞI SABOTAJ"

ABD, diplomatik müzakereler yolunda ilerlediğimiz bir dönemde İran’ın şehirlerine, evlerine ve altyapısına düzenlediği hava saldırıları, diplomasiye ihanetin en ağır biçimi ve barış ile istikrar çabalarının açık bir sabotajı olmuştur.

"ULUSLARARASI HUKUK VAHŞİCE ÇİĞNENDİ"

Geçtiğimiz haziran ayında ülkem, uluslararası hukukun en temel ilkelerinin vahşice çiğnendiği açık bir saldırıya maruz kaldı.

"İRAN HİÇBİR ZAMAN NÜKLEER BOMBA YAPMAYA ÇALIŞMADI"