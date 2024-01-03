İran Cumhurbaşkanı Reisi: Terörün köklerini kurutma konusunda kararlıyız İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıların failleri ve planlayıcılarının en kısa zamanda tespit edilip cezalandırılacağını belirterek, "terörle kararlı mücadele" mesajı verdi.

AA & Ensonhaber

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi de yaralandı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı: "Korkak eylemin failleri tespit edilecek"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bombalı saldırıya ilişkin yazılı mesaj yayınladı.

Mesajında, terör eylemini kınayan ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran halkına taziyelerini ileten Reisi, yetkililerden saldırılardan zarar görenlerin acılarının hafifletilmesi ve Kirman'ın huzur ve sükunete kavuşturulması için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istedi.

Terör saldırısını "insanlık dışı" olarak niteleyen Reisi,

Kuşkusuz, bu korkak eylemin kara kalpli failleri ve liderleri, güvenlik ve kolluk kuvvetleri tarafından en kısa zamanda tespit edilecek ve bu menfur eylemden dolayı cezalandırılacaktır.

dedi.

"Terör ve şiddetin köklerini kurutma konusunda eskisinden daha kararlıyız"

Reisi, mesajında şu ifadelere yer verdi: