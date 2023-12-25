İran Devrim Muhafızları komutanlarından Musevi, İsrail saldırısında öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi’nin, İsrail’in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü açıklandı.

AA & Ensonhaber

İran'ın Suriye'de yaşadığı askeri kayıplara bir yenisi daha eklendi.



İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi, İsrail’in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü.

ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından

Öldürülen İranlı komutanın Suriye’de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve Irak’ta 2020’de ABD’nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından olduğu bilgisi verildi.