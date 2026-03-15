İran'a bilgi sızdırmakla suçlanan 5 kişi Bahreyn'de gözaltına alındı

Orta Doğu'da 28 Şubat'tan bu yana yüksek gerilim hakim.

Birçok bölgeden bomba sesleri gelirken, karşılıklı açıklamalar da devam ediyor.

Bu kapsamda, Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

6 ŞÜPHELİ MERCEK ALTINA ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 kişinin “İran’da bulunan terörist unsurlar aracılığıyla İran Devrim Muhafızlarına hassas ve gizli bilgiler toplamak ve Bahreyn’e karşı terör planları gerçekleştirmek üzere terörist unsurlar oluşturmakla” suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, 5 kişinin gözaltına alındığı, ülke dışında firarda olan altıncı bir kişinin de tespit edildiği ifade edildi.

BİLGİ SIZDIRDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Açıklamada ayrıca, 'gözaltına alınanların bazı otellerin yanı sıra hayati ve önemli yerlerin fotoğraflarını ve koordinatlarını aldıkları ve bu bilgileri İran Devrim Muhafızlarına gönderdikleri, bunun da bu yerlerin hedef alınmasını kolaylaştırdığı' kaydedildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin fotoğrafları bakanlık internet sitesinde yayımlanırken, uyrukları hakkında bilgi verilmedi.