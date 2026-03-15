Suriye'de sığınmacı kamplarını su bastı

Halep'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle devrik rejim güçlerinin saldırıları dolayısıyla yerinden edilenlerin sığındığı kamplarda çadırlar su altında kaldı.
Suriye'nin Halep kentinin kuzeybatısında sağanak sonucu taşkınlar, devrik rejim ve destekçilerinin yerinden ettiği sivillerin kaldığı bazı kampları olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinde meydana gelen selden çok sayıda sığınmacı kampı etkilenirken pek çok çadır suya kapıldı.
ÇAMUR BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Yüzlerce sığınmacının çadırı sel sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.
Kampların bulunduğu bölgelere sivil savunma ekipleri sevk edildi, su tahliyesi için çalışma başlatıldı.
