Suriye'de sığınmacı kamplarını su bastı

Suriye'nin Halep kentinin kuzeybatısında sağanak sonucu taşkınlar, devrik rejim ve destekçilerinin yerinden ettiği sivillerin kaldığı bazı kampları olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde meydana gelen selden çok sayıda sığınmacı kampı etkilenirken pek çok çadır suya kapıldı.

ÇAMUR BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Yüzlerce sığınmacının çadırı sel sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.

Kampların bulunduğu bölgelere sivil savunma ekipleri sevk edildi, su tahliyesi için çalışma başlatıldı.