İran Devrim Muhafızları'ndan Tel Aviv'e saldırı

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı, çevre coğrafyalara yayılarak devam ediyor.

Bu kapsamda da İran, İsrail'e misilleme saldırılarını sürdürüyor.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, 'Gerçek Vaat 4' operasyonunun 79'uncu dalgasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Son saldırı dalgasında yıkıcı insansız hava araçlarının yanı sıra Hayber Şeken, Emad ve Secil füzelerinin kullanıldığı tespit edildi.

ASKERİ YÖNETİM MERKEZLERİ HEDEF ALINDI

Tel Aviv'de istihbarat teşkilatlarına ait noktaları, Ramat Gan ve Negev'de ordunun ticari ve destek merkezleri ile Beersheba'daki ana lojistik ve güney askeri yönetim merkezinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda İsrail hava savunma sisteminin başarıyla aşıldığı vurgulandı.