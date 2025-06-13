ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz

AA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırı sonrası yazılı açıklama yaptı.

"İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARA DAHİL DEĞİLİZ"

Ülkesinin saldırıda dahlinin olmadığını belirten Rubio, "Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, İsrail'in, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini ve bu adımı "kendi meşru müdafaası" için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktardı.

"İRAN, ABD ÇIKARLARINI YA DA PERSONELİNİ HEDEF ALMAMALI"

Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ABD yönetiminin, bölgedeki güçlerini korumak için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Rubio, bölgesel ortaklarıyla temas halinde olduklarını da kaydetti.

Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını yineleyerek Tahran yönetimini "Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadeleriyle İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyardı.

İRAN: İSRAİL VE ABD YÜZLERİNE SERT BİR TOKAT YİYECEK

Devlet televizyonuna konuşan İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şakarçi ise İsrail'e sert yanıt vereceklerini belirterek, "İsrail ağır bir bedel ödeyecek ve İran Silahlı Kuvvetleri'nden sert bir yanıt alacaklar. İsrail ve ABD yüzlerine sert bir tokat yiyecekler. İran halkı endişelenmemeli. İsrail saldırısında sivil yerleşim yerleri de hedef alındı." ifadelerini kullandı.