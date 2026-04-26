İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yeniden Pakistan'a geldi

ABD ile İran arasında çıkmaz sokak...

İki ülke arasındaki ateşkes süreci devam ederken müzakerelerle ilgili belirsizlik yerini koruyor.

Bu süreçte açıklamalarının dikkatle takip edildiği İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman’daki temaslarını tamamladı.

ARAKÇİ YENİDEN PAKİSTAN'A GELDİ

Arakçi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Arakçi’nin İslamabad’daki temaslarında, Pakistanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ABD ile yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik yürütülen arabuluculuk süreci, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İran’ın bu sürece ilişkin görüş ve şartlarını ele alması öngörülüyor.

SONRAKİ DURAK MOSKOVA OLACAK

Diplomatik temaslar kapsamında Arakçi’nin İslamabad’daki ikinci ziyaretinin ardından Rusya’nın başkenti Moskova’ya geçmesi öngörülüyor.

Ziyaretin, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler başta olmak üzere çeşitli başlıklarda sürdürülmesi bekleniyor.

ÜÇ BAŞKENTTE DİPLOMATİK TUR

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan, Umman ve Rusya’yı kapsayan diplomatik turuna ilk olarak İslamabad’dan başlamış, daha sonra da Umman'ın başkenti Maskat’ta temaslarda bulunmuştu.

Maskat ziyaretinde Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya gelen Arakçi’nin, bölgedeki gelişmeler, ABD ile yaşanan gerilim ve diplomatik çözüm arayışlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtilmişti.

Programı kapsamında Moskova’ya geçmesi beklenen Arakçi’nin, bu ziyaret öncesinde yeniden İslamabad’a dönerek temaslarını sürdürmesinin planlandığı, ikinci temas turunda ise arabuluculuk sürecinin seyri ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik başlıkların ele alınacağının öngörüldüğü aktarılmıştı.