İran Dışişleri Bakanı: ABD müzakere mesajı gönderdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, devlet televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erakçi, "Karşı taraftan (ABD'den) bize bazı mesajlar ulaştı. Değerlendiriliyor. Kesin bir karar yok. Müzakerelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tam olarak bizim çıkarlarımızın neyi gerektirdiğine bağlı" dedi.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin Tahran ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Erakçi, değişen şartlar nedeniyle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla ilişkilerinde yeni bir dönemin başlaması gerektiğini söyledi.

"YENİ BİR DÖNEME BAŞLAMALIYIZ"

Erakçi, "Hem sahadaki değişiklikler hem de İran Meclisi kararı dikkate alınarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla yeni bir döneme başlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin Tahran programında nükleer tesisleri ziyaretin bulunmadığını dile getiren Erakçi, nükleer müzakerelerin geleceğine yönelik karar merciinin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı'nın İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin kararlarını uygulamakla mükellef olduğunu ifade etti.